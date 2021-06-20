Em grande momento no Santa Clara, Mansur quer foco da equipe na temporada

Crédito: (Divulgação/Santa Clara

Titular do Santa Clara e um dos principais nomes do elenco português, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná quer um grande ano do elenco nesta temporada. Para ele, o grupo está motivado para fazer um ótimo ano.

Veja a tabela da Eurocopa- Vamos ter um ano muito intenso pela frente, desta vez com a Liga Europa. Temos que trabalhar muito, com os jogadores em alto nível o tempo inteiro. Vamos lutar muito para que seja uma temporada perfeita - disse o jogador do time português.

Segundo Mansur, sua ideia é melhorar os números no clube português do Santa Clara.