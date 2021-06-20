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futebol

Em grande momento no Santa Clara, Mansur quer foco da equipe na temporada

Lateral-esquerdo brasileiro com passagens por Vitória e Bahia vive bom momento em Portugal na equipe do Santa Clara
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LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 16:04

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 16:04

Crédito: (Divulgação/Santa Clara
Titular do Santa Clara e um dos principais nomes do elenco português, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná quer um grande ano do elenco nesta temporada. Para ele, o grupo está motivado para fazer um ótimo ano.
Veja a tabela da Eurocopa- Vamos ter um ano muito intenso pela frente, desta vez com a Liga Europa. Temos que trabalhar muito, com os jogadores em alto nível o tempo inteiro. Vamos lutar muito para que seja uma temporada perfeita - disse o jogador do time português.
Segundo Mansur, sua ideia é melhorar os números no clube português do Santa Clara.
- Minha ideia é continuar melhorando os números que tenho no clube. Vou me dedicar ao máximo para ajudar o Santa Clara e para evoluir no clube - concluiu o brasileiro.

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