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Em grande momento no Rizespor, Fabrício Baiano quer vitórias no fim da temporada na Turquia

Volante vem se destacando na Turquia
...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 13:43
Em grande fase vestindo a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o desejo de ver a equipe vencendo na reta final da temporada. Segundo o jogador, o grupo quer bons resultados nos próximos meses.- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer bons jogos nesta reta final de temporada. Vamos procurar manter a intensidade nos treinos e jogos para encerrarmos o ano com ótimos resultados - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua temporada tem sido muito especial.
- Estou trabalhando muito para manter o ritmo forte em todos os jogos e isso tem acontecido. Estou feliz com meu momento e buscando evoluir ainda mais com todo.
Crédito: FabrícioBaianovemsendoumdosdestaquesdoRizespor,daTurquia(Divulgação/Rizespor

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