Em grande momento no Rizespor, Fabrício Baiano quer vitórias no fim da temporada na Turquia

Em grande fase vestindo a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o desejo de ver a equipe vencendo na reta final da temporada. Segundo o jogador, o grupo quer bons resultados nos próximos meses.- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer bons jogos nesta reta final de temporada. Vamos procurar manter a intensidade nos treinos e jogos para encerrarmos o ano com ótimos resultados - disse.