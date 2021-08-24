Em grande momento no Remo, Felipe Gedoz espera grande segundo semestre no clube

Crédito: Samara Miranda/Remo

Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, escolhido melhor atleta da posição no primeiro turno da Série B, falou sobre a importância de manter essa intensidade no segundo semestre. Segundo o jogador, sua ideia é crescer ainda mais em 2021.

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- O primeiro semestre, individualmente, foi muito bom para mim. Trabalhei muito para ter um nível alto com a camisa do Remo. Vou continuar me dedicando ao máximo para evoluir ainda mais na temporada. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO REMO NA SÉRIE BGedoz ainda falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo na tabela de classificação da segunda divisão.