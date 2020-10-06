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Em grande momento no Orlando City, Júnior Urso celebra gol e elogia equipe: 'Muita personalidade'

Um dos principais nomes da equipe, o meio-campista vem fazendo a diferença dentro de campo. Até aqui são três gols e três assistências na MLS, uma participação a cada três jogos...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 13:36
Crédito: Divulgação/Orlando City
O Orlando City foi vice-campeão do torneio MLS is Back neste ano, e mostra na Major League Soccer que pode sonhar com objetivos grandes. Isso porque a equipe venceu novamente na competição ao bater o NY Red Bulls por 3 a 1, no último sábado. São 29 pontos e a terceira colocação da Conferência Leste.
Um dos principais nomes da equipe, Júnior Urso vem fazendo a diferença dentro de campo. São três gols e três assistências na MLS para o volante, com uma média de participação de um gol a cada três partidas. Números que o jogador comemora e divide méritos com o elenco do time da Flórida.
- Venho fazendo o meu melhor dentro de campo. Estou em um bom momento aqui no Orlando, conseguindo ajudar bem a equipe. Feliz por mais um gol, pelo desempenho da equipe. Então é fruto de muito trabalho, da ajuda dos meus companheiros que vêm crescendo a cada jogo e agora é seguir com esse ímpeto nos próximos jogos - disse, antes de completar:
- O time vem demonstrando muita personalidade, vontade dentro de campo. Então estamos conseguindo os resultados e buscando nosso primeiro objetivo, que é classificar para os playoffs. Vejo nossa equipe muito forte e preparada para os desafios - encerrou.
Como Júnior Urso em campo, o próximo desafio do Orlando City será contra o Atlanta United, fora de casa, nesta quarta-feira, às 20h, pela MLS.

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