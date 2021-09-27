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Em grande momento no Kisvarda, Matheus Leoni conquista prêmio de gol do mês na Liga

Meio-campista brasileiro é um dos destaques do Kisvarda, da Hungria, e ganhou prêmio de gol mais bonito do mês
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Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 18:32
Crédito: Divulgação / Kisvarda
Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni conquistou neste final de semana, após votação, o prêmio de gol do mês na primeira divisão do país. O tento assinalado, um golaço diante do Ferencvárosi, pode, também, estar concorrendo ao Prêmio Puskas ao fim da época.- Foi um gol importante, em um jogo grande, e isso tem um peso ainda maior. Sem dúvida, um dos gols mais bonitos da minha carreira. Fui feliz na finalização. Espero repetir isso nos próximos jogos, marcando gols, feios ou não, e ajudando o grupo na sequência da temporada - falou.
Matheus ainda destacou que o objetivo do clube húngaro do Kisarda é o título da Liga Nacional.
- O Kisvarda é um clube grande, com uma estrutura muito boa. Temos tudo para continuarmos firmes nesta briga pelo título. Só depende da gente. Vamos pensar jogo a jogo para alcançarmos essa meta - disse o meio-campista do Kisvarda.

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