Em grande momento no Kisvarda, Matheus Leoni conquista prêmio de gol do mês na Liga

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni conquistou neste final de semana, após votação, o prêmio de gol do mês na primeira divisão do país. O tento assinalado, um golaço diante do Ferencvárosi, pode, também, estar concorrendo ao Prêmio Puskas ao fim da época.- Foi um gol importante, em um jogo grande, e isso tem um peso ainda maior. Sem dúvida, um dos gols mais bonitos da minha carreira. Fui feliz na finalização. Espero repetir isso nos próximos jogos, marcando gols, feios ou não, e ajudando o grupo na sequência da temporada - falou.