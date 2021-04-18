Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande momento no Khalidiya, Bruno Nascimento fala sobre evolução na Arábia

Zagueiro brasileiro mira o acesso e garante foco para conquistar objetivo...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 10:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 10:31
Crédito: Divulgação / Khalidyia
Um dos principais nomes do Khalidiya neste ano, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, destacou o ano perfeito com o clube árabe. Segundo o jogador, esses últimos meses foram muito especiais.
- Essa minha passagem no futebol árabe tem sido muito especial. Estou muito feliz por estar atuando em alto nível e podendo ajudar o grupo. Vou continuar trabalhando firme para conquistar meus objetivos aqui - afirmou.Ainda de acordo com o defensor, o clube tem tudo para conquistar o acesso esse ano.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa conquistar o acesso esse ano. Vamos procurar manter a intensidade para alcançarmos esse objetivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba
Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados