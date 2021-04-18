Em grande momento no Khalidiya, Bruno Nascimento fala sobre evolução na Arábia

Crédito: Divulgação / Khalidyia

Um dos principais nomes do Khalidiya neste ano, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, destacou o ano perfeito com o clube árabe. Segundo o jogador, esses últimos meses foram muito especiais.

- Essa minha passagem no futebol árabe tem sido muito especial. Estou muito feliz por estar atuando em alto nível e podendo ajudar o grupo. Vou continuar trabalhando firme para conquistar meus objetivos aqui - afirmou.Ainda de acordo com o defensor, o clube tem tudo para conquistar o acesso esse ano.