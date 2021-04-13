Em grande momento no Incheon United, Negueba quer ano perfeito na Coreia do Sul

O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, pediu intensidade do Incheon United na sequência do futebol coreano. Para o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção nos próximos meses.- Estamos fazendo uma boa temporada e queremos crescer ainda mais em 2021. O grupo tem se dedicado muito para manter um ritmo forte e para melhorar ainda mais seu desempenho em campo neste ano. estamos no caminho certo para que isso aconteça. O elenco está muito motivado.