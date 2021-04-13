Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande momento no Incheon United, Negueba quer ano perfeito na Coreia do Sul

Meia ex-Flamengo é destaque na Coreia do Sul
...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 12:34
Crédito: Negueba busca crescimento com Incheon na K-League (Divulgação / Incheon United
O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, pediu intensidade do Incheon United na sequência do futebol coreano. Para o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção nos próximos meses.- Estamos fazendo uma boa temporada e queremos crescer ainda mais em 2021. O grupo tem se dedicado muito para manter um ritmo forte e para melhorar ainda mais seu desempenho em campo neste ano. estamos no caminho certo para que isso aconteça. O elenco está muito motivado.
Segundo Negueba, seu objetivo é fazer o melhor ano da carreira no clube.
- Estou muito feliz por estar no clube nesta temporada. O Incheon tem uma história bonita no futebol coreano. Estou muito focado e motivado com esse projeto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados