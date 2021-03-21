Em grande momento no Brasiliense, Zé Love destaca números no clube e fala sobre interesses de clubes das Séries A e B

Crédito: O atacante despontou quando atuou pelo Santos (Divulgação / Brasiliense

Artilheiro do Brasiliense com 37 jogos e 26 gols, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre seu momento positivo no clube e do trabalho que tem feito no Jacaré. Segundo o jogador, a meta é continuar evoluindo para melhorar os números nos próximos meses.

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- Estou passando por um momento muito importante para minha carreira. Tenho atuado em alto nível, feito gols e melhorado a cada jogo. Estou me sentindo cada dia melhor. Os números mostram isso. Meu objetivo é melhorá-los cada dia mais - afirmou o atacante.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILIENSEZé ainda revelou o interesse de clubes das Séries A e B nos últimos dias.