Em grande momento no Al Hazem, Muralha quer fim de temporada perfeito no clube

Crédito: Divulgação / Al Hazem

Um dos principais nomes do Al Hazem, o meia Muralha, que atuou por Flamengo e Vasco, quer uma grande reta final de temporada no clube árabe. Faltando alguns jogos para o encerramento da Liga, o jogador falou sobre essa expectativa.

Veja a tabela do Inglês- Estamos lutando muito para mantermos essa intensidade até o fim da temporada. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para fazer uma sequência grande nas próximas semanas. Estamos no caminho certo - disse o jogador.

O jogador destacou o bom momento que vive na carreira.