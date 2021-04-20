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futebol

Em grande momento no Al Hazem, Muralha quer fim de temporada perfeito no clube

Meia brasileiro, que teve passagens por Flamengo e Vasco, vive um grande momento em sua carreira no Al Hazem, da Arábia Saudita
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Publicado em 20 de Abril de 2021 às 20:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 20:02
Crédito: Divulgação / Al Hazem
Um dos principais nomes do Al Hazem, o meia Muralha, que atuou por Flamengo e Vasco, quer uma grande reta final de temporada no clube árabe. Faltando alguns jogos para o encerramento da Liga, o jogador falou sobre essa expectativa.
Veja a tabela do Inglês- Estamos lutando muito para mantermos essa intensidade até o fim da temporada. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para fazer uma sequência grande nas próximas semanas. Estamos no caminho certo - disse o jogador.
O jogador destacou o bom momento que vive na carreira.
- Os números mostram o quanto evoluí nos últimos anos e estou feliz por isso. Tenho me dedicado muito para continuar fazendo a minha história no Hazem e no futebol árabe - concluiu.

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