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Em grande momento na temporada, Lucas Piton agradece Mancini: 'Acredita no meu trabalho'

Lateral-esquerdo do Timão deu assistência para o gol de Cauê diante do Sport Huancayo-PER, na última quinta-feira. Contra o Santos ele marcou seu primeiro tento no profissional...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 16:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians venceu seu primeiro jogo na Copa Sul-Americana, na última quinta-feira, após bater o Sport Huancayo, por 3 a 0, fora de casa. O time deu um importante passo para seguir com chances de classificação no Grupo E da competição, que ainda tem Penãrol-URU, líder absoluto, e River Plate-PAR.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Lucas Piton foi titular mais uma vez da equipe, atuando por 77 minutos e ajudando o Timão com uma assistência para Cauê anotar o segundo gol, aos 31 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo começa a conquistar cada vez mais espaço no time titular. Nos últimos quatro jogos ele começou jogando em três oportunidades e comentou sobre essa boa fase individual.
- Venho trabalhando bastante junto com os meus companheiros e para mim é muito importante ter tempo de jogo. O professor Vagner Mancini acredita no meu trabalho e espero dar o meu melhor para ajudar o clube. Sou muito grato por ele e todos do Corinthians - disse o jogador.
Piton marcou o seu primeiro gol no profissional no dia 25 de abril, no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. Atualmente com 628 minutos de jogo na temporada. O lateral é cotado na equipe titular no último confronto do Timão na primeira fase do estadual, diante do Novorizontino, na Neo Química Arena, no próximo domingo.
- Sabemos da importância da vitória no próximo jogo, queremos confirmar a segunda melhor campanha para definir, em casa, os jogos no mata-mata. Os resultados no Campeonato Paulista estão sendo bons, temos apenas uma derrota na competição e queremos seguir firme este trabalho - finalizou.

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