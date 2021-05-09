Em grande momento na Tailândia, Vander foca em outro grande ano no Bangkok United

Crédito: (Divulgação / Bangkok United

No futebol tailandês há quatro anos, o meia-atacante Vander, que teve passagens por Bahia, Vitória e Flamengo, falou sobre o bom momento que vive com a camisa do Bangkok United. O jogador brasileiro destacou o crescimento que teve no país asiático.

Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei na Tailândia. Evoluí muito como atleta dentro de campo. Sou muito feliz por estar no país. Espero permanecer por muitos anos na Tailândia - disse o jogador brasileiro.

Ainda de acordo com o jogador, a meta é fazer um grande ano na época que se iniciará.