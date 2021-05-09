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futebol

Em grande momento na Tailândia, Vander foca em outro grande ano no Bangkok United

Meia-atacante ex-Bahia, Vitória e Flamengo vive grande momento com a camisa do clube tailandês de Bangkok
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Publicado em 09 de Maio de 2021 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 14:42
Crédito: (Divulgação / Bangkok United
No futebol tailandês há quatro anos, o meia-atacante Vander, que teve passagens por Bahia, Vitória e Flamengo, falou sobre o bom momento que vive com a camisa do Bangkok United. O jogador brasileiro destacou o crescimento que teve no país asiático.
Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei na Tailândia. Evoluí muito como atleta dentro de campo. Sou muito feliz por estar no país. Espero permanecer por muitos anos na Tailândia - disse o jogador brasileiro.
Ainda de acordo com o jogador, a meta é fazer um grande ano na época que se iniciará.
- Vamos trabalhar muito para fazer um grande ano. O grupo é bom, competitivo e tem tudo para realizar uma ótima temporada - concluiu o meia-atacante.

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