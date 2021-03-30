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futebol

Em grande momento na Tailândia, Vander comemora mais um ano no Bangkok United

Meia-atacante vive grande momento com a camisa do clube
...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:59
Crédito: Vander faz sucesso no Campeonato Tailandês (Divulgação / Bangkok United
No futebol tailandês há três anos, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, comemorou mais uma grande temporada no país. Vestindo a camisa do Bangkok United, o jogador, que também atuou na Portuguesa, falou sobre o crescimento que teve no clube.- Essa temporada foi muito especial para mim dentro e fora de campo. Trabalhei muito para honrar a camisa do Bangkok United desde a primeira rodada. Os números provam isso. Estou muito feliz com tudo que tenho conquistado no futebol tailandês nos últimos anos - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua ideia é permanecer na Tailândia por muitos anos.
- Espero continuar crescendo e fazendo a minha história no futebol tailandês por muitos anos. Estou muito motivado para isso.
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