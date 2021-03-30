Em grande momento na Tailândia, Vander comemora mais um ano no Bangkok United

No futebol tailandês há três anos, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, comemorou mais uma grande temporada no país. Vestindo a camisa do Bangkok United, o jogador, que também atuou na Portuguesa, falou sobre o crescimento que teve no clube.- Essa temporada foi muito especial para mim dentro e fora de campo. Trabalhei muito para honrar a camisa do Bangkok United desde a primeira rodada. Os números provam isso. Estou muito feliz com tudo que tenho conquistado no futebol tailandês nos últimos anos - disse.