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futebol

Em grande momento na Coreia do Sul, Rômulo fala sobre ano no Busan I Park

Meio-campista fez uma grande temporada em 2019 e foi decisivo para a equipe
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LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 12:36

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:36

Crédito: Divulgação/Busan I Park
Um dos principais destaques do futebol da Coreia do Sul nos últimos anos vestindo a camisa do Busan I Park, o meia Rômulo, ex-Bahia e Bragantino, falou sobre a boa temporada que teve com o clube em 2020. Segundo o atleta, seus números foram, mais uma vez, muito positivos.
- Essa foi mais uma grande temporada para mim. Trabalhei muito durante o ano para ter intensidade e para poder superar os anos anteriores. Estou muito feliz com meu desempenho em campo e com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei no país. É um momento muito especial - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, seu futuro será definido nos próximos dias.
- Estou em meu último ano de contrato na Coreia do Sul e deixando nas mãos dos meus agentes para que o melhor caminho seja dado agora.

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