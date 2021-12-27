futebol

Em grande jogo, Newcastle e Manchester United ficam no empate pela Premier League

Equipes criaram inúmeras oportunidades, mas ficaram só no 1 a 1 nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 19:00

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 19:00

Na caça dos primeiros colocados, o Manchester United ficou só no empate com o Newcastle nesta segunda-feira, na Premier League. No Saint James Park, o time de Ralf Rangnick saiu atrás no placar, com gol de Saint-Maximin, mas deixou tudo igual com Cavani. Com o resultado, os Red Devils seguem na 7ª colocação na tabela. Apesar da posição na tabela, quem começou melhor no jogo foi o Newcastle, que abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Saint-Maximin recebeu no ataque, cortou a marcação dentro da área e chutou no canto, sem chances de defesa para De Gea, que só olhou.
Mesmo na frente, o Newcastle seguiu no ataque e quase ampliou o placar em chute perigoso de Joelinton que passou raspando a trave aos 11'. Dez minutos depois, foi a vez do capitão Shelvey arriscar de fora da área. A primeira finalização do United só veio aos 40 minutos, ao chute de Greenwood que parou em Dubravka.
Já no segundo tempo, o Manchester United voltou melhor e Rashford quase igualou o placar em chute forte de fora da área. Ralf Rangnick promoveu algumas mudanças que abriram mais o jogo e, com isso, os dois times passaram a criar mais oportunidades de gols.
Aos 26 minutos, depois de várias chances no segundo tempo, o Manchester United, enfim, empatou a partida. Após cruzamento da direita, Cavani chutou, a bola rebateu, voltou no atacante, que só completou para o gol. Os dois times buscaram a vitória, mas o placar seguiu em igualdade até o apito final.
Crédito: NewcastleeManchesterUnitedficaramapenasno1a1nestasegunda(Divulgação/ManchesterUnited

manchester united
