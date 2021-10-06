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futebol

Em grande jogo, Náutico vence o Goiás e volta a sonhar com o G-4

Com a vitória, o Timbu sobe na pontuação e volta a se aproximar da turma do G-4. Os Esmeraldinos estacionam na quarta posição...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 23:58

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 23:58

Crédito: Tiago Caldas / CNC
No estádio dos Aflitos, em Recife, o Náutico venceu o Goiás por 3 a 2, sobe na classificação e volta a sonhar com o G-4. Mas a vitória do Timbu foi sofrida. Os Esmeraldinos abriram o placar no começo do primeiro tempo, com Alef Manga. A virada veio em 5 minutos ainda no meio da etapa inicial, gols de Caio Dantas e Matheus Jesus. O gol da vitória dos pernambucanos veio com Camutanga. O Goiás ainda reagiu com Dadá Belmonte na reta final da etapa complementar, mas já era tarde.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom a vitória conquistada nesta terça-feira, o Náutico sobe na pontuação do Campeonato Brasileiro da Série B, vai para 41 pontos e se firma na 9ª posição. Já o Goiás permanece com 48 pontos e na 4ª colocação.
CALENDÁRIONa próxima rodada, o Náutico visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, dia 15 de outubro. No dia seguinte, o Goiás enfrenta o CSA, no estádio da Serrinha, em Goiânia, no dia 16 de outubro.
A partidaPRIMEIRO TEMPOCOMEÇO FRENÉTICO DO NÁUTICO, MAS QUEM MARCOU FOI O GOIÁSPrecisando vencer para o continuar sonhando com a classificação para a Série A, o Náutico começou o jogo no estádio dos Aflitos, em Recife, com o pé no acelerador. Em três minutos, o Timbu quase marcou em duas oportunidades.
Aos 2 minutos, Vinícius quase marcou, mas a bola acabou explodindo no travessão. No minuto seguinte, Jailson cabeceou com extrema qualidade, mas o goleiro Tadeu estava muito bem colocado para fazer um milagre e salvar o Goiás.
Mas quando todo mundo pensou que o Náutico abriria o placar, quem marcou foi o Goiás. A defesa do Timbu bobeou, Élvis recuperou a bola para o time Esmeraldino e deu para Alef Manga, que finalizou bem e fez: 1 a 0 para o Goiás.
NÁUTICO MASSACRA NAS FINALIZAÇÕES E CONSEGUE A VIRADA EM 5 MINUTOSO Náutico não desanimou com o gol tomada e continuou pressionando o Goiás. Até os 20 minutos, era 7 a 1 nas finalizações a favor da equipe pernambucana. Os Esmeraldinos suportavam bem a pressão, mas o Timbu conseguiu furar a defesa do time goiano.
Aos 23 minutos, após cruzamento de Júnior Tavares, Caio Dantas subiu bem e conseguiu cabecear para estufar as redes do goleiro Tadeu, do Goiás, e igualar o placar: 1 a 1 no estádio dos Aflitos.
O Goiás sentiu o gol, e a virada veio 5 minutos depois após o empate. Matheus Jesus mostra oportunismo, mas precisou finalizar duas vezes (na primeira, Tadeu conseguiu salvar) para colocar a bola para dentro e fazer: 2 a 1 para o Náutico.
NÁUTICO E GOIÁS PERDEM CHANCES DE MARCARApós o gol, o Goiás mostrou foi para cima e teve duas grandes oportunidades para empatar a partida. Alef Manga (duas vezes) e Elvis tentaram, mas Anderson conseguiu fazer grandes defesas e salvar o Náutico.
Aliás, o Timbu poderia ter ido para o intervalo com a vantagem maior. Só que Jailson, após grande jogada de Vinícius, perdeu dentro da área uma grande oportunidade de marcar o terceiro gol.
SEGUNDO TEMPO
GOL ANULADO DO NÁUTICO, CHANCE PERDIDA DO GOIÁS As duas não diminuíram o ritmo na etapa final e continuaram acelerando o jogo em busca de marcar mais gols. O Náutico até chegou a fazer o terceiro, aos 6 minutos, mas Jean Carlos estava impedido. Se o Timbu fez e não valeu, o Goiás não fez mas poderia ter marcado. Aos 16, Wellinton chegou a driblar o goleiro Anderson e finalizar, mas Camutanga estava atendo na jogada e salvou o Timbu.
CAMUTANGA FAZ O TERCEIRO PARA O NÁUTICOSe Camutanga tinha mostrada concentração e boa leitura de jogada ao salvar na defesa, mostrou oportunismo no ataque minutos depois e fez o terceiro do Timbu. Vinícius cruzou rasteiro, Camutanga finalizou bem e balançou as redes: 3 a 1.
GOIÁS DIMINUI, MAS NÁUTICO VENCE O JOGOA partida parecia definida, mas só parecia. O Goiás foi para cima do Náutico em busca de diminuir o prejuízo e conseguiu, aos 41 minutos. Artur cruzou, Dadá Belmonte conseguiu cabecear bem e fez: 2 a 3.
Os Esmeraldinos foram para cima para tudo ou nada em busca do gol de empate, mas o Náutico conseguiu suportar a pressão na reta final e garantir a vitória. Após fim do jogo, infelizmente, teve confusão entre os jogadores e quase uma briga começou, mas a “turma do deixa disso” separou Alef Manga (Goiás) e Anderson (Náutico).

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