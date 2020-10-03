Em grande jogo, Leeds United e Manchester City ficam no empate

O jogo mais aguardado da rodada do Campeonato Inglês ocorreu neste sábado entre Leeds United e Manchester United. A partida marcou o encontro entre os técnicos Marcelo Bielsa e Pep Guardiola. O espanhol é um admirador confesso do argentino. Com a bola rolando, um empate em 1 a 1 bem movimentado. Os gols foram marcados por Rodrigo Moreno, para os donos da casa, e Raheem Sterling, para os visitantes. Faro de artilheiroSem poder contar com os seus dois centroavantes - Aguero e Gabriel Jesus estão lesionados - Guardiola escalou Sterling como jogador mais avançado. O inglês não decepcionou e quando recebeu na esquerda, cortou um marcador e bateu bonito para abrir o placar. O City ainda botou uma bola na trave, em cobrança de falta de De Bruyne. O Leeds United não se acovardou e enfrentou os rivais de forma ofensiva. Destaque para a boa chance de Dallas, que parou em Ederson.