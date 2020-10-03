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futebol

Em grande jogo, Leeds United e Manchester City ficam no empate

Partida marcou o encontro do 'mestre' Marcelo Bielsa com o 'pupilo' Pep Guardiola.
Leeds chega aos sete pontos e City fica com quatro, mas tem um jogo a menos...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 15:26

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:26

Crédito: Um bom jogo marcou o sábado de Premier League (Divulgação/Site do Leeds United
O jogo mais aguardado da rodada do Campeonato Inglês ocorreu neste sábado entre Leeds United e Manchester United. A partida marcou o encontro entre os técnicos Marcelo Bielsa e Pep Guardiola. O espanhol é um admirador confesso do argentino. Com a bola rolando, um empate em 1 a 1 bem movimentado. Os gols foram marcados por Rodrigo Moreno, para os donos da casa, e Raheem Sterling, para os visitantes. Faro de artilheiroSem poder contar com os seus dois centroavantes - Aguero e Gabriel Jesus estão lesionados - Guardiola escalou Sterling como jogador mais avançado. O inglês não decepcionou e quando recebeu na esquerda, cortou um marcador e bateu bonito para abrir o placar. O City ainda botou uma bola na trave, em cobrança de falta de De Bruyne. O Leeds United não se acovardou e enfrentou os rivais de forma ofensiva. Destaque para a boa chance de Dallas, que parou em Ederson.
Com emoçãoA partida seguiu aberta na etapa final. Como era esperado, as duas equipes trocavam passes e mostravam repertório de jogadas ofensivas. Bielsa decidiu colocar Rodrigo Moreno e no primeiro lance do atacante em campo, Ederson falhou após cobrança de escanteio e a bola sobrou para o espanhol empatar. Sterling ainda desperdiçou duas chances claras de gol, uma parando no goleiro e outra mandando para fora, antes do árbitro encerrar a partida.
Tabela​O empate deixa o Leeds United com sete pontos, em quatro jogos, e provisoriamente na quinta colocação. A equipe de Marcelo Bielsa vai encarar o Wolverhampton, em casa, no próximo dia 19. Já o Manchester City jogou três partidas e tem quatro pontos e está em décimo lugar. O time de Guardiola terá o Arsenal, no dia 18.

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