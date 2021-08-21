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Em grande jogo de Gabriel Jesus, Manchester City goleia o Norwich na Premier League

Atacante brasileiro participa de três dos cinco gols do time de Guardiola, dá duas assistências e ajuda sua equipe a conquistar primeira vitória na competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 12:56

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 12:56

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Primeira vitória do atual campeão. Depois de perder para o Tottenham na estreia do Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu o Norwich neste sábado, no Etihad Stadium, e não tomou conhecimento dos Canários. Em grande partida de Gabriel Jesus, que participou de três gols, Krul (contra), Grealish, Laporte, Sterling e Mahrez marcaram na goleada por 5 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueGOL NO INÍCIOO Manchester City abriu o placar logo no início da partida, com apenas seis minutos. Gabriel Jesus recebeu na direita, cruzou para a área, mas a zaga tentou afastar. A bola bateu no goleiro Krul e morreu no fundo das redes. A arbitragem deu gol contra parao arqueiro.
O PRIMEIROAos 21 minutos, Jack Grealish, contratação mais cara da história da Premier League, marcou seu primeiro gol pelo Manchester City. Em mais uma boa jogada pela direita, Gabriel Jesus cruzou na segunda trave e o novo camisa 10 do time de Guardiola chegou batendo de primeira para ampliar.
AMPLIOUO terceiro do Manchester City saiu no segundo tempo, com o zagueiro Aymeric Laporte. Depois de escanteio aos 18 minutos, o defensor tentou marcar de cabeça, mas a zaga do Norwich cortou. Após bate e rebate, a bola voltou para o próprio Laporte, que bater forte para aumentar a conta.
DEDO DO TÉCNICONomes importantes do elenco do Manchester City, Sterling e Mahrez começaram o jogo no banco de reservas. Ambos, porém, entraram no segundo tempo e deixaram suas marcas. O camisa 7 fez o quarto depois de passe de Gabriel Jesus e o argelino fechou a conta com linda assistência de Rúben Dias.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City enfrenta o Arsenal no próximo sábado (28), novamente em casa. O Norwich, por sua vez, tem compromisso com o Leicester, também em sua casa.
OUTROS RESULTADOS​Aston Villa 2 x 0 Newcastle Crystal Palace 0 x 0 BrentfordLeeds 2 x 2 Everton

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