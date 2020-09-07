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Em grande fase, Thiago Galhardo é eleito o jogador do mês de agosto no Brasileirão

Meia-atacante do Internacional está sendo o principal jogador da equipe do treinador Coudet...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 16:25
- Estou muito feliz de ganhar esse prêmio. Apesar de ser uma conquista individual, queria muito compartilhar com o grupo. Sem eles, nada disso seria possível. Eu sempre disse que estou muito feliz aqui no clube. É um momento mágico que eu venho vivendo, não só dentro de campo. Espero poder aproveitar e ajudar meus companheiros no final da temporada com o maior objetivo que é obviamente conquistar títulos - disse o meia-atacante.Após receber a notícia de que fora eleito o Jogador do Mês do Brasileirão Assaí, Thiago Galhardo lembrou de seus dois filhos: João Gabriel, de quatro anos, e Bernard, de dois anos, que moram no Rio de Janeiro e em São José do Rio Preto, respectivamente. Distante fisicamente, mas muito próximo no coração, o meia costuma dedicar seus gols a eles e não seria diferente neste momento.
- Estou muito feliz, gratidão a todos. Quero dedicar isso aos meus filhos. Apesar da distância, tenho certeza que eles vão sentir muito orgulho do pai deles -declarou.
Confira algumas das estatísticas de Galhardo no mês:
Gols: 4Assistências: 2Jogos: 65 vitórias e 1 derrota (83,3% de aproveitamento)

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