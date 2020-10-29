Em grande fase, Rafael Cabral acredita em acesso do Reading: 'Sempre foi nosso objetivo'

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O Reading vive grande fase na Championship, a segunda divisão inglesa. Após oito rodadas, o clube é líder isolado, com 22 pontos, além de estar invicto na competição. Até aqui, são sete vitórias e um empate, e um dos pilares da equipe é o goleiro Rafael Cabral, ex-Santos. Menos vazado do campeonato, com apenas três gols sofridos, o brasileiro vê na união do grupo a força da equipe.- Temos muito o que trabalhar e melhorar, e isso estamos fazendo dia após dia. Somos um grupo muito amigo, alegre e divertido, sabemos que podemos contar um com o outro e isso faz toda a diferença, estar disposto a sofrer pelo companheiro - analisou o arqueiro.

Ainda que a Championship esteja no seu começo e ainda falte muitas rodadas para o seu fim, o Reading já provou ser um dos destaques da competição. Para o brasileiro, já é possível sonhar com o acesso para a Premier League na próxima temporada.

- Sabemos que o campeonato é muito longo e também muito difícil. Nos preparamos jogo a jogo, sempre com o objetivo de vencer. Glória a Jesus temos conseguido isso. O acesso sempre foi nosso objetivo, falávamos sempre sobre isso já na pré-temporada - concluiu.