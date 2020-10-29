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Em grande fase, Rafael Cabral acredita em acesso do Reading: 'Sempre foi nosso objetivo'

Goleiro sofreu apenas três gols em oito partidas e é o menos vazado da competição...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 12:06
Crédito: Divulgação
O Reading vive grande fase na Championship, a segunda divisão inglesa. Após oito rodadas, o clube é líder isolado, com 22 pontos, além de estar invicto na competição. Até aqui, são sete vitórias e um empate, e um dos pilares da equipe é o goleiro Rafael Cabral, ex-Santos. Menos vazado do campeonato, com apenas três gols sofridos, o brasileiro vê na união do grupo a força da equipe.- Temos muito o que trabalhar e melhorar, e isso estamos fazendo dia após dia. Somos um grupo muito amigo, alegre e divertido, sabemos que podemos contar um com o outro e isso faz toda a diferença, estar disposto a sofrer pelo companheiro - analisou o arqueiro.
Ainda que a Championship esteja no seu começo e ainda falte muitas rodadas para o seu fim, o Reading já provou ser um dos destaques da competição. Para o brasileiro, já é possível sonhar com o acesso para a Premier League na próxima temporada.
- Sabemos que o campeonato é muito longo e também muito difícil. Nos preparamos jogo a jogo, sempre com o objetivo de vencer. Glória a Jesus temos conseguido isso. O acesso sempre foi nosso objetivo, falávamos sempre sobre isso já na pré-temporada - concluiu.
Após vencer o Blackburn fora de casa por 4 a 2, o próximo compromisso do Reading é contra o Conventry City, nesta sexta-feira, às 16h45 (de Brasília) novamente longe dos seus domínios.

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