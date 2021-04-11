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futebol

Em grande fase no Vizela, Cassiano quer grande reta final de temporada em Portugal

Atacante brasileiro ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza vive bom momento no clube do Vizela, de Portugal
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Publicado em 11 de Abril de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 15:21
Crédito: (Divulgação / Vizela
Destaque do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, revelou o desejo de todos no clube em fazer uma ótima reta final de temporada. Segundo o jogador, a meta é levar a equipe novamente para a elite do futebol português.
Veja a tabela do Português- A gente tem feito uma grande temporada e isso é muito importante. Nossa ideia é manter esse ritmo forte para chegar ao acesso para a primeira divisão. O grupo sabe do seu potencial e vai lutar por isso - afirmou o jogador brasileiro do Vizela.
Cassiano falou, ainda, sobre o ano perfeito dentro de campo.
- Dentro de campo tem sido um ano muito especial para mim. Só tenho gratidão ao Vizela e ao grupo por tudo que tem acontecido comigo. Estou muito feliz com essa fase - concluiu.

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