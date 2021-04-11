Em grande fase no Vizela, Cassiano quer grande reta final de temporada em Portugal

Crédito: (Divulgação / Vizela

Destaque do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, revelou o desejo de todos no clube em fazer uma ótima reta final de temporada. Segundo o jogador, a meta é levar a equipe novamente para a elite do futebol português.

Veja a tabela do Português- A gente tem feito uma grande temporada e isso é muito importante. Nossa ideia é manter esse ritmo forte para chegar ao acesso para a primeira divisão. O grupo sabe do seu potencial e vai lutar por isso - afirmou o jogador brasileiro do Vizela.

Cassiano falou, ainda, sobre o ano perfeito dentro de campo.