Em grande fase no Vizela, Cassiano marca novamente e fala sobre ano perfeito no clube

Crédito: Divulgação / Vizela

Destaque do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre o ótimo ano que tem feito com a camisa do clube português após marcar mais um gol na Liga, no empate com o Arouca neste domingo. Feliz com o momento positivo, o jogador revelou o desejo de melhorar ainda mais seus números com o grupo.

- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Estou feliz por ter marcado novamente. Tenho feito um ano praticamente perfeito dentro de campo e agradeço ao grupo pela força sempre. Estou muito motivado aqui no Vizela - afirmouCassiano destacou a vontade do plantel em manter o ritmo forte até o fim da época.