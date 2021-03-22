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futebol

Em grande fase no Vizela, Cassiano marca novamente e fala sobre ano perfeito no clube

Atacante vive bom momento em Portugal
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 10:41
Crédito: Divulgação / Vizela
Destaque do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre o ótimo ano que tem feito com a camisa do clube português após marcar mais um gol na Liga, no empate com o Arouca neste domingo. Feliz com o momento positivo, o jogador revelou o desejo de melhorar ainda mais seus números com o grupo.
- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Estou feliz por ter marcado novamente. Tenho feito um ano praticamente perfeito dentro de campo e agradeço ao grupo pela força sempre. Estou muito motivado aqui no Vizela - afirmouCassiano destacou a vontade do plantel em manter o ritmo forte até o fim da época.
- O grupo tem trabalhado muito para manter um ritmo forte e para melhorar o ritmo nas próximas semanas. O elenco vem se dedicando muito nesta época.

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