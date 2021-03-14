Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande fase no Vizela, Cassiano fala sobre ano perfeito no clube

Atacante vive bom momento em Portugal
...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 11:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 11:35
Crédito: Cassiano busca artilharia em Portugal (Divulgação / Vizela
Destaque do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre o ótimo ano que tem feito com a camisa do clube português. Feliz com o momento positivo, o jogador revelou o desejo de melhorar ainda mais seus números com o grupo.- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Tenho feito um ano praticamente perfeito dentro de campo e agradeço ao grupo pela força sempre. Estou muito motivado aqui no Vizela - afirmou.
Cassiano destacou a vontade do plantel em manter o ritmo forte até o fim da época.
- O grupo tem trabalhado muito para manter um ritmo forte e para melhorar nas próximas semanas. O elenco vem se dedicando muito nesta época.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados