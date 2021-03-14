Em grande fase no Vizela, Cassiano fala sobre ano perfeito no clube

Destaque do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre o ótimo ano que tem feito com a camisa do clube português. Feliz com o momento positivo, o jogador revelou o desejo de melhorar ainda mais seus números com o grupo.- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Tenho feito um ano praticamente perfeito dentro de campo e agradeço ao grupo pela força sempre. Estou muito motivado aqui no Vizela - afirmou.