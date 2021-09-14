Em grande fase no sub-20 do São Paulo, Alex completa 44 anos

Essa terça-feira (14) é especial para o técnico do sub-20 do São Paulo, Alex. O ex-jogador completa 44 anos e recebeu uma homenagem do Tricolor nas redes sociais. - Nossos parabéns para Alex, técnico com quase 70% de aproveitamento pelo time sub-20 do Tricolor, e que hoje completa 44 anos de idade. Muitas felicidades, Alex - escreveu o clube do Morumbi.

Técnico do sub-20 do São Paulo desde essa temporada, ele vem em grande fase na equipe, com 28 jogos, sendo 15 vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas, se somados os jogos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Alex chegou ao São Paulo no começo dessa temporada e iniciou um belo trabalho no time sub-20. Além da grande fase do Tricolor no ano, ele vem fazendo um trabalho de integração com a comissão técnica de Hernán Crespo.