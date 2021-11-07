Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em grande fase no Songkhla, Natan Oliveira chega a oito gols em dez jogos na temporada na Tailândia
futebol

Em grande fase no Songkhla, Natan Oliveira chega a oito gols em dez jogos na temporada na Tailândia

Atacante é um dos principais jogadores do país
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2021 às 14:23

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 14:23

Crédito: Natan Oliveira vive boa fase na Tailândia (Divulgação / Songkhla
Em alta no futebol tailandês nas últimas épocas, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, e que hoje defende o Songkhla, falou sobre o grande início de época dele no país. Com oito gols em dez jogos até aqui, o jogador comemorou a boa fase na Ásia.- Estou feliz com esse momento que tenho vivido com a camisa do clube. Tem sido tudo muito especial. Esse início de temporada para mim tem sido muito bom. Vou trabalhar para manter esse ritmo forte e para melhorar ainda mais os números.
Ainda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para crescer nos próximos jogos.
- Vamos trabalhar muito para que a equipe cresça e melhore ainda mais o desempenho em campo na temporada. Estamos muito motivados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados