Em grande fase no Songkhla, Natan Oliveira chega a oito gols em dez jogos na temporada na Tailândia

Em alta no futebol tailandês nas últimas épocas, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, e que hoje defende o Songkhla, falou sobre o grande início de época dele no país. Com oito gols em dez jogos até aqui, o jogador comemorou a boa fase na Ásia.- Estou feliz com esse momento que tenho vivido com a camisa do clube. Tem sido tudo muito especial. Esse início de temporada para mim tem sido muito bom. Vou trabalhar para manter esse ritmo forte e para melhorar ainda mais os números.