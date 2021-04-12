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Em grande fase no Shimizu, Carlinhos quer sequência positiva da equipe na temporada

Atacante brasileiro vem passando por grande momento no Shimizu S-Pulse, clube do futebol asiático
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 18:13
Crédito: Divulgação / Shimizu S-Pulse
Em alta vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer a evolução da equipe japonesa na temporada. Segundo o jogador, um dos principais nomes do futebol do Japão hoje, a meta é crescer de produção em 2021.
Veja a tabela do Inglês- Estou feliz por estar construindo uma história em um clube grande como o Shimizu. Espero que essa temporada seja ainda melhor do que a que passou para mim individualmente. Tenho me dedicado muito para continuar marcando e evoluindo - disse.
Segundo o jogador, a equipe tem tudo para iniciar uma boa sequência na temporada.
- Estamos trabalhando muito para iniciarmos uma boa sequência nesta temporada. O grupo quer muito crescer de produção e evoluir - conclui o jogador brasileiro.

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