Em grande fase no Shimizu, Carlinhos quer sequência positiva da equipe na temporada

Crédito: Divulgação / Shimizu S-Pulse

Em alta vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer a evolução da equipe japonesa na temporada. Segundo o jogador, um dos principais nomes do futebol do Japão hoje, a meta é crescer de produção em 2021.

Veja a tabela do Inglês- Estou feliz por estar construindo uma história em um clube grande como o Shimizu. Espero que essa temporada seja ainda melhor do que a que passou para mim individualmente. Tenho me dedicado muito para continuar marcando e evoluindo - disse.

Segundo o jogador, a equipe tem tudo para iniciar uma boa sequência na temporada.