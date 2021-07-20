Em grande fase no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer segundo semestre perfeito no futebol chinês

Esperança de gols da equipe chinesa do Shanghai SIPG, o atacante brasileiro Ricardo Lopes espera que esse segundo semestre seja ainda mais especial para ele. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números no clube.
Veja a tabela do Espanhol- Estou trabalhando para manter o mesmo ritmo do primeiro semestre nestes próximos meses. Tenho me dedicado ao máximo para continuar fazendo um grande trabalho com a camisa do Shanghai nos próximos anos - disse o atleta brasileiro.
- Segundo Ricardo Lopes, a equipe chinesa está focada em fazer uma boa sequência em 2021.
- A equipe tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar o rendimento em campo no segundo semestre. Estamos focados nisso - concluiu o atacante do SIPG.