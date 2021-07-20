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futebol

Em grande fase no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer segundo semestre perfeito no futebol chinês

Atacante brasileiro que atua na China está passando por ótimo momento na carreira jogando pelo Shanghai SIPG
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Publicado em 20 de Julho de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 18:55
Crédito: Ricardo Lopes é destaque do Shanghai SIPG (Divulgação / Shanghai SIPG
Esperança de gols da equipe chinesa do Shanghai SIPG, o atacante brasileiro Ricardo Lopes espera que esse segundo semestre seja ainda mais especial para ele. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números no clube.
Veja a tabela do Espanhol- Estou trabalhando para manter o mesmo ritmo do primeiro semestre nestes próximos meses. Tenho me dedicado ao máximo para continuar fazendo um grande trabalho com a camisa do Shanghai nos próximos anos - disse o atleta brasileiro.
- Segundo Ricardo Lopes, a equipe chinesa está focada em fazer uma boa sequência em 2021.
- A equipe tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar o rendimento em campo no segundo semestre. Estamos focados nisso - concluiu o atacante do SIPG.

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