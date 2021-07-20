Em grande fase no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer segundo semestre perfeito no futebol chinês

Crédito: Ricardo Lopes é destaque do Shanghai SIPG (Divulgação / Shanghai SIPG

Esperança de gols da equipe chinesa do Shanghai SIPG, o atacante brasileiro Ricardo Lopes espera que esse segundo semestre seja ainda mais especial para ele. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números no clube.

Veja a tabela do Espanhol- Estou trabalhando para manter o mesmo ritmo do primeiro semestre nestes próximos meses. Tenho me dedicado ao máximo para continuar fazendo um grande trabalho com a camisa do Shanghai nos próximos anos - disse o atleta brasileiro.

- Segundo Ricardo Lopes, a equipe chinesa está focada em fazer uma boa sequência em 2021.