Em grande fase no São Paulo, Jandrei busca melhorar números contra o Corinthians

O goleiro Jandrei terá objetivos contra o Corinthians, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Além de buscar a classificação do São Paulo para a final, o jogador quer melhorar os seus números diante do rival tricolor. Jandrei já enfrentou o Corinthians em sete oportunidades. Foram seis partidas com a camisa da Chapecoense e mais uma defendendo a meta do Athletico-PR. Somando esses jogos, foram uma vitória, dois empates e quatro derrotas, com seis gols sofridos.

A primeira partida de Jandrei contra o Corinthians foi em 2017, no empate por 1 a 1. Depois, no mesmo ano, derrota por 1 a 0. Já em 2018, um revés por 1 a 0, fora de casa, e uma vitória por 2 a 1, na Arena Condá. No mesmo ano, ele enfrentou o Corinthians pela Copa do Brasil, com duas derrotas, ambas por 1 a 0. Sua última partida contra o Corinthians foi na meta do Athletico-PR, em outubro de 2020. Na ocasião, o Furacão foi derrotado no último lance, com gol do atacante Everaldo.

Jandrei vem em grande fase no São Paulo. Até aqui, em dez jogos na temporada, ele está invicto, com sete vitórias e três empates. Ao todo, ele sofreu apenas três gols em 2022.