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futebol

Em grande fase no Santa Clara, Mansur comemora vaga do clube na Conference League

Lateral-esquerdo vive bom momento em Portugal
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LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 13:23

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 13:23

Crédito: Santa Clara conquistou feito histórico ao garantir vaga em torneio da Uefa (Divulgação/Santa Clara
Titular absoluto do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná comemorou a vaga conquistada pela equipe portuguesa para a Conference League. O jogador falou sobre a importância do feito para todos no clube.- Fizemos uma grande Liga na última época e isso foi muito importante. Conquistar uma vaga na Conference League foi muito especial para o clube. Sem dúvida, foi um feito que ficará marcado na história do Santa Clara e de nós jogadores. Lutamos muito para que isso fosse possível - disse.
> Veja a tabela final da Primeira Liga
Segundo Mansur, seu desejo é evoluir no futebol europeu.
- Estou construindo uma história importante no futebol português e no Santa Clara, que é um grande clube. Vou lutar muito para continuar melhorando meus números no clube.

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