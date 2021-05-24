Em grande fase no Santa Clara, Mansur comemora vaga do clube na Conference League

Titular absoluto do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná comemorou a vaga conquistada pela equipe portuguesa para a Conference League. O jogador falou sobre a importância do feito para todos no clube.- Fizemos uma grande Liga na última época e isso foi muito importante. Conquistar uma vaga na Conference League foi muito especial para o clube. Sem dúvida, foi um feito que ficará marcado na história do Santa Clara e de nós jogadores. Lutamos muito para que isso fosse possível - disse.