Em grande fase no Novorizontino, Bruno Aguiar foca em acesso para a Série B

Em ótima fase no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, destacou o desejo de todos no clube em subir para a Série B este ano. Para ele, essa meta é possível.
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- Vamos lutar muito, primeiro, para fazer uma grande primeira fase da competição para chegarmos às finais. A partir daí lutaremos muito para alcançarmos o acesso, que seria história para os jogadores e para o clube”, afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE A SÉRIE C DO BRASILEIRÃOSegundo Aguiar, seu momento tem sido muito especial.
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- Estou vivendo uma fase muito especial em minha carreira e agradeço ao clube por isso. Vou continuar me dedicando para construir uma história com todos. - concluiu.