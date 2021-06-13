Em grande fase no Novorizontino, Bruno Aguiar foca em acesso para a Série B

Crédito: Maria Paula / Divulgação / Novorizontino

Em ótima fase no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, destacou o desejo de todos no clube em subir para a Série B este ano. Para ele, essa meta é possível.

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- Vamos lutar muito, primeiro, para fazer uma grande primeira fase da competição para chegarmos às finais. A partir daí lutaremos muito para alcançarmos o acesso, que seria história para os jogadores e para o clube”, afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE A SÉRIE C DO BRASILEIRÃOSegundo Aguiar, seu momento tem sido muito especial.

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