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futebol

Em grande fase no Jubilo Iwata, Lukian quer permanecer no futebol japonês

Atacante é uma das esperanças de gols da equipe no próximo ano
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LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 11:48

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 11:48

Crédito: Divulgação/Jubilo Iwata
Um dos principais nomes do Jubilo Iwata neste ano, o atacante Lukian falou sobre o bom ano que fez com a camisa do clube nos últimos meses. Segundo o jogador, estar em uma grande agremiação no futebol japonês e atuando em alto nível tem feito bem a ele, que evoluiu muito desde a sua chegada ao país asiático.
- Esse ano, sem dúvida, foi muito importante para mim dentro e fora de campo. Estar no futebol do Japão era um desejo que tinha e em um clube grande. O Jubilo foi muito importante nesta minha evolução aqui. O clube me deu total apoio desde a minha chegada e isso foi muito importante - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, a meta é permanecer por muito tempo no Japão.
- Tenho essa ideia de permanecer muitos anos no futebol japonês. Esse é o meu pensamento agora e vou trabalhar por isso.

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