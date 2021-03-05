Em grande fase no Johor, Maurício comemora título da Supercopa da Malásia

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Um dos principais nomes do futebol da Malásia nos últimos dois anos, o zagueiro Maurício, ex-Lazio, Palmeiras e Sporting, foi destaque na vitória do Johor sobre o Kedah, por 2 x 0, na final da Supercopa da Malásia. Com mais um título na mão, o jogador comemorou muito essa importante conquista.

- Iniciar o ano com essa conquista, sem dúvida, é sempre especial. Estamos muito felizes em conquistar mais um troféu. Trabalharmos muito para isso: alcançar nossos objetivos. O grupo está de parabéns por isso. Todos estão muito focados em continuar neste ritmo durante toda a temporada - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai em busca de outras conquistas em 2021.