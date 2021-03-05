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futebol

Em grande fase no Johor, Maurício comemora título da Supercopa da Malásia

Zagueiro é o principal nome do clube e vive mais um grande momento na carreira...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 12:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 12:03
Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do futebol da Malásia nos últimos dois anos, o zagueiro Maurício, ex-Lazio, Palmeiras e Sporting, foi destaque na vitória do Johor sobre o Kedah, por 2 x 0, na final da Supercopa da Malásia. Com mais um título na mão, o jogador comemorou muito essa importante conquista.
- Iniciar o ano com essa conquista, sem dúvida, é sempre especial. Estamos muito felizes em conquistar mais um troféu. Trabalharmos muito para isso: alcançar nossos objetivos. O grupo está de parabéns por isso. Todos estão muito focados em continuar neste ritmo durante toda a temporada - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai em busca de outras conquistas em 2021.
- Vamos trabalhar muito para conquistarmos todos os títulos da temporada. O grupo é bom, competitivo e tem tudo para alcançar essas metas.

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