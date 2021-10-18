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Em grande fase no Ferroviário, Wesley Dias quer foco do grupo na Pré-Copa do Nordeste

Volante passou pelo Vitória e Paraná e agora foca em avançar para a fase de grupos da Copa do Nordeste pelo Tubarão da Barra...
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Publicado em 

18 out 2021 às 17:36

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:36

Crédito: Divulgação / Ferroviário
Capitão do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias, ex-CRB, destacou o desejo de todos em focar tudo na segunda fase da Pré-Copa do Nordeste - o duelo será na terça-feira (19), às 21h30, contra a Juazeirense, na Arena das Dunas. Segundo o jogador, a meta do grupo é entrar na fase de grupos da competição em 2022.Veja as chances de título, acesso e rebaixamento após 30 rodadas da Série B
- Vamos focar tudo nesta partida com a Juazeirense. Vamos enfrentar uma equipe forte, experiente e que vem em busca da vaga também. Temos que ter atenção para sairmos com a classificação - disse.
Ainda de acordo com o jogador, seu momento no clube tem sido especial.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DOS CONFRONTOS DA PRÉ-COPA DO NORDESTE
- Estou muito feliz com o ano que tenho feito. Venho trabalhando muito para continuar com esse mesmo nível de atuação. Estou muito focado nisso - concluiu.

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