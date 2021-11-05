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Em grande fase no Ferroviário, Wesley Dias destaca ano perfeito no clube cearense

Volante passou pelo Vitória e Paraná e agora defende o Tubarão da Barra...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 18:58

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 18:58

Crédito: Divulgação / Ferroviário
Capitão do Ferroviário em 2021, o volante Wesley Dias, ex-CRB, foi titular em todas as partidas do clube na temporada. Com ótimas exibições, o jogador foi decisivo em momentos importantes para a equipe neste ano, fato comemorado por ele.Torcida do Galo lota o Mineirão! Veja o top 20 dos públicos do Brasileirão 202
- Foi um ano muito especial para mim. Estava precisando de uma temporada como essa, atuando em todas as partidas, praticamente, e em alto nível. Estou muito feliz com a temporada que tive em 2021 - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua ideia é continuar evoluindo muito nos próximos anos.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
- Minha ideia é continuar evoluindo e melhorando meus números nos próximos anos. Estou feliz com a fase que estou passando. A tendência é só crescer - concluiu.

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