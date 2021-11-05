Em grande fase no Ferroviário, Wesley Dias destaca ano perfeito no clube cearense

Crédito: Divulgação / Ferroviário

Capitão do Ferroviário em 2021, o volante Wesley Dias, ex-CRB, foi titular em todas as partidas do clube na temporada. Com ótimas exibições, o jogador foi decisivo em momentos importantes para a equipe neste ano, fato comemorado por ele.Torcida do Galo lota o Mineirão! Veja o top 20 dos públicos do Brasileirão 202

- Foi um ano muito especial para mim. Estava precisando de uma temporada como essa, atuando em todas as partidas, praticamente, e em alto nível. Estou muito feliz com a temporada que tive em 2021 - disse.

Ainda de acordo com o jogador, sua ideia é continuar evoluindo muito nos próximos anos.

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