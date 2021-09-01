Em grande fase no CSA, Iury espera sequência da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro

Crédito: CSA ocupa o 11º lugar na Série B (Divulgação / CSA

Titular do CSA e em grande momento no Azulão, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avai, quer dedicação total do grupo na sequência deste ano. Segundo o atleta, o desejo de todos é que a equipe melhore o rendimento em campo no restante da Série B do Brasileirão.

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- Estamos buscando esse crescimento na temporada. Vamos procurar manter essa intensidade e o ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos em 2021. Estamos no caminho certo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo na temporada. - disse.

VAI CAIR OU SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CSA NA SÉRIE BSegundo o jogador, sua fase no Azulão tem sido especial.

- Estou vivendo um ótimo momento, feliz e muito motivado para essa sequência. Espero fazer um grande segundo semestre com todos no clube. - concluiu.