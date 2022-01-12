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Em grande fase no CD Rongcheng, Rômulo marca e garante acesso do clube para a primeira divisão

Meia passou os últimos anos na Coreia do Sul e está na China
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LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 12:41

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:41

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, foi o destaque do CD Rongcheng, da China, no triunfo sobre o Dalian Pro, por 1 a 0, que garantiu o clube na elite do futebol do país este ano. Segundo o jogador, que marcou o gol do jogo, essa conquista merece ser comemorada.- Marcar o gol que garantiu o acesso do nosso clube para a primeira divisão não tem preço. Estou muito feliz com a conquista que tivemos. Foi uma luta grande nos últimos jogos. Não deixamos de acreditar em momento algum no acesso para a primeira divisão - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua fase tem sido muito especial no clube.
- Estou muito feliz aqui na China e motivado para os próximos anos. Vou trabalhar muito para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube.
Crédito: RômulogarantiuoacessodoCDRongchengnaChina(Divulgação/CDRongcheng

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