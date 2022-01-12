Em grande fase no CD Rongcheng, Rômulo marca e garante acesso do clube para a primeira divisão

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, foi o destaque do CD Rongcheng, da China, no triunfo sobre o Dalian Pro, por 1 a 0, que garantiu o clube na elite do futebol do país este ano. Segundo o jogador, que marcou o gol do jogo, essa conquista merece ser comemorada.- Marcar o gol que garantiu o acesso do nosso clube para a primeira divisão não tem preço. Estou muito feliz com a conquista que tivemos. Foi uma luta grande nos últimos jogos. Não deixamos de acreditar em momento algum no acesso para a primeira divisão - afirmou.