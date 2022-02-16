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Em grande fase no CD Rongcheng, Rômulo destaca motivação para atuar na primeira divisão chinesa

Meia passou os últimos anos na Coreia do Sul
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Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 13:18
O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, destacou a ansiedade e motivação para disputar a primeira divisão chinesa pela primeira vez em 2022. Segundo o jogador, sua meta é fazer um ano perfeito com a camisa do clube.- Estou muito motivado e confiante no trabalho que será feito pelo clube em 2022. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano e para ajudar o grupo dentro e fora de campo nos próximos meses. Não vai faltar entrega da minha parte - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o clube tem tudo para fazer uma grande temporada em 2022.
- Tenho certeza que teremos um grande elenco para 2022. Vamos em busca de grandes resultados neste ano.
Crédito: RômuloestáansiosopordisputaraprimeiradivisãonaChina(Divulgação/CDRongcheng

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