Em grande fase no CD Rongcheng, Rômulo destaca motivação para atuar na primeira divisão chinesa

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, destacou a ansiedade e motivação para disputar a primeira divisão chinesa pela primeira vez em 2022. Segundo o jogador, sua meta é fazer um ano perfeito com a camisa do clube.- Estou muito motivado e confiante no trabalho que será feito pelo clube em 2022. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano e para ajudar o grupo dentro e fora de campo nos próximos meses. Não vai faltar entrega da minha parte - afirmou.