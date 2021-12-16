Em grande fase no CD Rongcheng, Rômulo destaca evolução na China

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, falou sobre a evolução que teve no clube desde a sua chegada a ele. Segundo o jogador, seu desejo é continuar crescendo ainda mais com todos.- Estou feliz com a evolução que tive nas últimas semanas e muito motivado para essa sequência da temporada. Tenho trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando meus números para ajudar o grupo - afirmou.