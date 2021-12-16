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futebol

Em grande fase no CD Rongcheng, Rômulo destaca evolução na China

Meia passou os últimos anos na Coreia do Sul
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LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 13:39

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 13:39

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, falou sobre a evolução que teve no clube desde a sua chegada a ele. Segundo o jogador, seu desejo é continuar crescendo ainda mais com todos.- Estou feliz com a evolução que tive nas últimas semanas e muito motivado para essa sequência da temporada. Tenho trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando meus números para ajudar o grupo - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para crescer neste ano.
- Nosso elenco tem muito potencial e pode crescer muito nestas próximas semanas. Estamos muito focados nisso.
Crédito: RômulobuscasequênciapositivacomoRongcheng(Divulgação/CDRongcheng

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