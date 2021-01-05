Em grande fase no Brasiliense, Zé Love fala da expectativa para 2021

Crédito: Divulgação/Brasiliense

Principal destaque do Brasiliense neste ano, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, marcou 21 gols em 28 partidas pelo clube em 2020. O jogador falou sobre o ótimo momento que vive na carreira. Segundo o atleta, voltar a atuar em alto nível foi importante para ele.

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- Estou muito feliz por ter atuado em alto nível em 2020. Tive sequência, intensidade e muita regularidade. A consequência disso foram os números que tive neste ano. Trabalhei muito para que isso fosse possível. Venho me dedicando ao máximo para fazer a minha história no clube - disse Zé.

Ainda de acordo com o centroavante, o Jacaré quer fazer um grande 2021.

- Vamos fazer um grande ano em 2021, tenho certeza disso. A diretoria vem trabalhando para montar um elenco ainda mais forte para a próxima temporada - finalizou.