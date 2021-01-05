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futebol

Em grande fase no Brasiliense, Zé Love fala da expectativa para 2021

Autor de 21 gols em 28 partidas em 2020, atacante comentou a boa temporada pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 20:48

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 20:48

Crédito: Divulgação/Brasiliense
Principal destaque do Brasiliense neste ano, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, marcou 21 gols em 28 partidas pelo clube em 2020. O jogador falou sobre o ótimo momento que vive na carreira. Segundo o atleta, voltar a atuar em alto nível foi importante para ele.
TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Verde clicando aqui
GALERIA> Brasileirão-2020: Veja o prejuízo de cada clube com os portões fechados
- Estou muito feliz por ter atuado em alto nível em 2020. Tive sequência, intensidade e muita regularidade. A consequência disso foram os números que tive neste ano. Trabalhei muito para que isso fosse possível. Venho me dedicando ao máximo para fazer a minha história no clube - disse Zé.
Ainda de acordo com o centroavante, o Jacaré quer fazer um grande 2021.
- Vamos fazer um grande ano em 2021, tenho certeza disso. A diretoria vem trabalhando para montar um elenco ainda mais forte para a próxima temporada - finalizou.
O Brasiliense foi eliminado nas oitavas de final da Série D do Brasileirão, ao ser derrotado pelo Mirassol. Agora, o time foca suas atenções na Copa Verde, que tem início no dia 20 de janeiro, enfrentando o Vitória-ES na estreia.

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