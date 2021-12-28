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futebol

Em grande fase no Al-Qadisiya, Muralha quer evolução com a equipe

Meia brasileiro ex-Flamengo vive um grande momento na carreira na Arábia Saudita
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LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 16:18

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 16:18

Principal destaque do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, revelou o desejo de crescer com o grupo nesta atual época. Feliz com o atual momento, o jogador falou sobre a evolução que espera ter nos próximos jogos do campeonato saudita.
+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid- Essa temporada tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Tenho atuado com intensidade, regularidade e motivado para continuar evoluindo para ajudar o grupo nos próximos meses - disse o jogador, antes de complementar:
+ Globe Soccer Awards: Mbappé é eleito melhor do mundo, e Ronaldinho recebe premiação por carreira
- Temos um ótimo elenco e em condições de buscar esse acesso nesta temporada. Vamos continuar lutando muito para que isso seja possível - completou o jogador revelado pelo Flamengo e com passagens por Portuguesa, Bragantino e Luverdense.
Crédito: Muralhaéumdosprincipaisdestaquesdofutebolsaudita(Divulgação/Al-Qadisiya

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