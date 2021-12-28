Em grande fase no Al-Qadisiya, Muralha quer evolução com a equipe

Principal destaque do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, revelou o desejo de crescer com o grupo nesta atual época. Feliz com o atual momento, o jogador falou sobre a evolução que espera ter nos próximos jogos do campeonato saudita.

+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid- Essa temporada tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Tenho atuado com intensidade, regularidade e motivado para continuar evoluindo para ajudar o grupo nos próximos meses - disse o jogador, antes de complementar:

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- Temos um ótimo elenco e em condições de buscar esse acesso nesta temporada. Vamos continuar lutando muito para que isso seja possível - completou o jogador revelado pelo Flamengo e com passagens por Portuguesa, Bragantino e Luverdense.