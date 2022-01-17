Em grande fase no AEL, Euller espera evolução da equipe no Chipre

Em ótima fase no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, espera o crescimento da equipe no Chipre. Segundo o atleta, a meta é a equipe evoluir nestas próximas semanas para atingir seus objetivos na temporada.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid

- O grupo vem trabalhando muito para crescer e melhorar o desempenho em campo na temporada. Vamos buscar fazer uma grande sequência até o fim da temporada. Estamos muito motivados para terminar bem o ano - disse o jogador, que emendou:

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- Estou vivendo um momento muito especial no clube. Estar no futebol do Chipre me fez evoluir muito. Espero continuar crescendo com a camisa do clube - completou.