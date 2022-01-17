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futebol

Em grande fase no AEL, Euller espera evolução da equipe no Chipre

Lateral-esquerdo brasileiro ex-Vitória está em alta no clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 14:03

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:03

Em ótima fase no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, espera o crescimento da equipe no Chipre. Segundo o atleta, a meta é a equipe evoluir nestas próximas semanas para atingir seus objetivos na temporada.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
- O grupo vem trabalhando muito para crescer e melhorar o desempenho em campo na temporada. Vamos buscar fazer uma grande sequência até o fim da temporada. Estamos muito motivados para terminar bem o ano - disse o jogador, que emendou:
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
- Estou vivendo um momento muito especial no clube. Estar no futebol do Chipre me fez evoluir muito. Espero continuar crescendo com a camisa do clube - completou.
Crédito: Lateral-esquerdochegouaoclubecipriotaem2020(Divulgação/AELLimassol

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