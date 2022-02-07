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futebol

Em grande fase na Tailândia, Vander quer título nacional com o Bangkok

Meia-atacante vive grande momento com a camisa do clube
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Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 16:05
No futebol tailandês há algumas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, espera o título da liga neste ano com o Bangkok United. Segundo o atleta, levantar esse troféu será importante para todos.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez
- A equipe vem em um ritmo forte desde o início da Liga e em busca deste título. Vamos continuar lutando e sonhando em encerrar o ano com essa conquista, que será muito importante para todos no clube e para o torcedor - disse, antes de emendar:
+ Em jogo de seis gols, Barcelona vence o Atlético de Madrid de virada pelo Campeonato Espanhol
- Estou vivendo o momento mais especial da minha carreira e devo isso ao futebol tailandês. Espero continuar aqui por muitos anos - completou.
Crédito: VanderéumdosdestaquesdoBangkokUnited(Divulgação/BangkokUnited

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