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futebol

Em grande fase na Tailândia, Vander destaca ótimo ano no clube tailandês

Meia-atacante vive grande momento com a camisa do clube
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LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 17:51

Publicado em 07 de Março de 2022 às 17:51

Estrela do futebol tailandês vestindo a camisa do Bangkok United, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo destacou o ótimo ano que faz no país asiático. Segundo o jogador, isso é fruto de um trabalho forte que tem feito desde o início da temporada.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e trabalhando muito para continuar melhorando meus números no clube e no país. Isso tudo que tem acontecido comigo é consequência dessa dedicação que tenho tido ao longo dos últimos anos - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco tem muito potencial e vai com tudo para terminar bem o ano.
- Nossa ideia é terminar bem o ano, com vitórias e boas apresentações. Esse é o nosso objetivo agora. Vamos trabalhar muito por isso.
Crédito: VandertemsidoumdosdestaquesnaTailândia(Divulgação/BangkokUnited

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