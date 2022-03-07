Em grande fase na Tailândia, Vander destaca ótimo ano no clube tailandês

Estrela do futebol tailandês vestindo a camisa do Bangkok United, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo destacou o ótimo ano que faz no país asiático. Segundo o jogador, isso é fruto de um trabalho forte que tem feito desde o início da temporada.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e trabalhando muito para continuar melhorando meus números no clube e no país. Isso tudo que tem acontecido comigo é consequência dessa dedicação que tenho tido ao longo dos últimos anos - disse.