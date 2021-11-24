Em grande fase na Tailândia, Vander comemora cem jogos no Bangkok United

No futebol tailandês há algumas temporadas, o meia-atacante brasileiro Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, chegou ao jogo de número cem com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, essa marca foi muito especial para ele.- Chegar ao jogo de número cem com a camisa do Bangkok foi muito especial para mim. Não tenho como descrever a emoção. Foi um trabalho muito forte até aqui, mas que está longe do fim. Estou muito feliz no clube e espero dobrar esses números nos próximos anos. Essa é a minha meta - disse.