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futebol

Em grande fase na Tailândia, Vander comemora cem jogos no Bangkok United

Meia-atacante brasileiro com passagens por Bahia, Vitória e Flamengo vive grande momento com a camisa do clube
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 16:31

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:31

No futebol tailandês há algumas temporadas, o meia-atacante brasileiro Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, chegou ao jogo de número cem com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, essa marca foi muito especial para ele.- Chegar ao jogo de número cem com a camisa do Bangkok foi muito especial para mim. Não tenho como descrever a emoção. Foi um trabalho muito forte até aqui, mas que está longe do fim. Estou muito feliz no clube e espero dobrar esses números nos próximos anos. Essa é a minha meta - disse.
Ainda de acordo com o jogador brasileiro, o elenco tem tudo para fazer um grande ano.
- Estamos trabalhando para que a equipe faça um grande ano. Temos que ter intensidade máxima nos próximos jogos para que os nossos objetivos sejam alcançados - concluiu.
Crédito: Vanderchegouaos100jogospeloBangkokUnited(Foto:Divulgação/BangkokUnited

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