Em grande fase na Tailândia, Samuel comemora temporada perfeita no Buriram

Crédito: Divulgação/Buriram United

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, destacou o ótimo ano que teve com a camisa do clube em 2021. Segundo o jogador, com passagens pelo Fluminense e futebol dos Emirados Árabes, essa temporada foi muito especial para ele individualmente.

Veja a tabela do Francês- Essa temporada foi muito especial para mim individualmente. Estou muito feliz por ter conquistado tanto no clube em um curto espaço de tempo. Trabalhei muito para alcançar meus objetivos e para ajudar o Buriram. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história no clube - disse.

Samuel ainda falou sobre o desejo de crescer no futebol tailandês.