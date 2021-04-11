Em grande fase na Tailândia, Samuel comemora temporada perfeita no Buriram

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, destacou o ótimo ano que teve com a camisa do clube em 2021. Segundo o jogador, com passagens pelo Fluminense e futebol dos Emirados Árabes, essa temporada foi muito especial para ele individualmente.
Veja a tabela do Francês- Essa temporada foi muito especial para mim individualmente. Estou muito feliz por ter conquistado tanto no clube em um curto espaço de tempo. Trabalhei muito para alcançar meus objetivos e para ajudar o Buriram. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história no clube - disse.
Samuel ainda falou sobre o desejo de crescer no futebol tailandês.
- Espero crescer ainda mais no futebol taialndês nos próximos anos. Estou muito focado nisso. Venho me empenhando para que os próximos anos sejam tão especiais quanto esse - concluiu o jogador.