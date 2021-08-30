Em grande fase na Tailândia, Evson quer ótima temporada no Chiamgmai United

Crédito: Divulgação / Chiangmai

Um dos principais do futebol tailandês na última época, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United. Segundo o defensor, com passagens pelo futebol da Arábia Saudita e pelo Vitória, a meta é continuar melhorando os números no país.

Veja a tabela da Champions- Minha ideia é continuar melhorando meus números no clube e crescendo no futebol tailandês. Tenho me dedicado muito no dia a dia para alcançar os meus objetivos. Tenho certeza que esse ano será ainda melhor do que o que passou - disse o jogador.

Segundo Evson, o elenco da equipe tailandesa vai com tudo para fazer uma grande temporada.