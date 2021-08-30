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futebol

Em grande fase na Tailândia, Evson quer ótima temporada no Chiamgmai United

Zagueiro brasileiro com passagem pelo Vitória vive grande momento no clube do Chiamgmai United, da Tailândia
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Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 16:21
Crédito: Divulgação / Chiangmai
Um dos principais do futebol tailandês na última época, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United. Segundo o defensor, com passagens pelo futebol da Arábia Saudita e pelo Vitória, a meta é continuar melhorando os números no país.
Veja a tabela da Champions- Minha ideia é continuar melhorando meus números no clube e crescendo no futebol tailandês. Tenho me dedicado muito no dia a dia para alcançar os meus objetivos. Tenho certeza que esse ano será ainda melhor do que o que passou - disse o jogador.
Segundo Evson, o elenco da equipe tailandesa vai com tudo para fazer uma grande temporada.
- O grupo está muito focado para esta temporada e ciente da responsabilidade que terá. Vamos trabalhar para fazer uma ótima época - concluiu o zagueiro brasileiro.

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