Em grande fase na Tailândia, Evson espera crescimento no Chiamgmai United

Em alta no futebol tailandês desde a última época, o zagueiro Evson é um dos principais nomes do Chiangmai United. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol da Arábia Saudita e pelo Vitória, a meta é continuar melhorando os números no país.- Venho trabalhando muito para crescer e melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube. Estou feliz no clube e tenho procurado honrar essa camisa sempre. Não tem faltado empenho.