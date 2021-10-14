Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande fase na Tailândia, Evson espera crescimento no Chiamgmai United

Zagueiro ex-Vitória vive grande momento no clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 13:37

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 13:37

Crédito: Divulgação / Chiangmai
Em alta no futebol tailandês desde a última época, o zagueiro Evson é um dos principais nomes do Chiangmai United. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol da Arábia Saudita e pelo Vitória, a meta é continuar melhorando os números no país.- Venho trabalhando muito para crescer e melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube. Estou feliz no clube e tenho procurado honrar essa camisa sempre. Não tem faltado empenho.
Segundo Evson, o elenco vai com tudo para fazer uma grande temporada.
- O grupo está muito motivado para fazer um grande ano. Temos tudo para que isso seja possível. Estamos muito focados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados