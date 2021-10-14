Em grande fase na Tailândia, Evson espera crescimento no Chiamgmai United

Em alta no futebol tailandês desde a última época, o zagueiro Evson é um dos principais nomes do Chiangmai United. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol da Arábia Saudita e pelo Vitória, a meta é continuar melhorando os números no país.- Venho trabalhando muito para crescer e melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube. Estou feliz no clube e tenho procurado honrar essa camisa sempre. Não tem faltado empenho.
Segundo Evson, o elenco vai com tudo para fazer uma grande temporada.
- O grupo está muito motivado para fazer um grande ano. Temos tudo para que isso seja possível. Estamos muito focados.