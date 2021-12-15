Em grande fase na Tailândia, Evson espera chegar a cem jogos no país asiático

Um dos principais nomes do futebol tailandês atualmente, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa da equipe do Chiangmai United. Segundo o jogador brasileiro, seu desejo, agora, é passar dos cem jogos no futebol do país asiático.- Estou na Tailândia há algumas temporadas e muito feliz aqui. Me sinto em casa. Tenho esse objetivo de passar dos cem jogos no país nestes próximos anos. Seria muito importante para mim - disse.