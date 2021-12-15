Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande fase na Tailândia, Evson espera chegar a cem jogos no país asiático

Zagueiro brasileiro com passagem pelo Vitória vive grande momento no clube tailandês do Chiangmai United
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 20:40

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 20:40

Um dos principais nomes do futebol tailandês atualmente, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa da equipe do Chiangmai United. Segundo o jogador brasileiro, seu desejo, agora, é passar dos cem jogos no futebol do país asiático.- Estou na Tailândia há algumas temporadas e muito feliz aqui. Me sinto em casa. Tenho esse objetivo de passar dos cem jogos no país nestes próximos anos. Seria muito importante para mim - disse.
Segundo Evson, seu momento tem sido muito bom.
- Individualmente tem sido um ano muito bom. Estou feliz com isso. Agradeço ao elenco e ao clube pela confiança. Tenho trabalhado para honrar isso - concluiu.
Crédito: EvsonédestaquedoChiangmaiUnited(Foto:Divulgação/Chiangmai

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados