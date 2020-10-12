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futebol

Em grande fase na Série D, Bangu renova com o técnico Eduardo Allax

Alvirrubro, que é líder do Grupo A7, com 11 pontos, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota, renovou com o treinador até o fim da competição nacional...
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Publicado em 

12 out 2020 às 13:23

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 13:23

Crédito: Raphael Santos/Bangu
Após mais uma vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, o Bangu anunciou a renovação de contrato com o técnico Eduardo Allax. O atual vínculo é válido até o fim da competição.O alvirrubro é o líder do Grupo A7, com 11 pontos - três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A pontuação também coloca a equipe da zona oeste carioca como a terceira melhor campanha geral do torneio.
Presidente do Conselho Diretor do Bangu, Jorge Varela afirmou que está muito satisfeito com o trabalho realizado por Allax.
- Apesar de ser apenas o início do campeonato, já conseguimos identificar um time aguerrido e com padrão dentro das quatro linhas. Toda a comissão técnica e todos os atletas estão de parabéns, mas sabemos que não podemos nos acomodar. Ainda estamos longe do nosso objetivo, que é o acesso - afirmou.
Allax agradeceu pela confiança e destacou que está focado em recolocar o Bangu em um lugar de destaque no futebol nacional.
- A linda história do clube nunca será apagada. E, até por isso, o Bangu merece estar em divisões maiores. É para isso que trabalhamos diariamente. Só posso agradecer a todos por confiarem no meu trabalho. Estou muito feliz com essa renovação - finalizou o comandante.
O próximo jogo da equipe carioca será contra o Toledo, na próxima quarta-feira (14), às 19h, fora de casa.

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