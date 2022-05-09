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Em grande fase na França, zagueiro Luan Peres sonha com oportunidade na Seleção Brasileira

Titular no Olympique de Marselha, ex-Santos vive grande momento...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 19:40
O zagueiro Luan Peres falou um pouco sobre o momento vivido no Olympique de Marselha. O ex-São Paulo tem sido titular na equipe de Jorge Sampaoli e falou sobre a possibilidade de ser convocado para a Seleção Brasileira.Vice-líder do campeonato francês, o Olympique de Marseille segue lutando por uma vaga direta da fase de grupos da Liga dos Campeões. Restando duas rodadas para o término da Ligue 1, a equipe comandada por Jorge Sampaoli possui 68 pontos, três a mais que o Monaco.
- Os dois primeiros colocados garantem a vaga direta na Liga dos Campeões e esse está sendo o nosso maior objetivo no momento. Acredito que estamos fazendo uma excelente temporada. Perdemos apenas oito partidas no campeonato, atrás apenas do PSG que perdeu quatro. Chegamos às semifinais da Conference League e às quartas da Copa da França - destacou o brasileiro Luan Peres.
No último fim de semana, jogando fora de casa, o Olympique goleou o Lorient por 3 a 0 com direito a assistência do zagueiro brasileiro.
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- Eu acompanhei uma boa jogada do Gerson pela esquerda e consegui fazer o passe para o Guendouzi marcar o nosso segundo gol na partida. O Sampaoli sabe que pode me utilizar dessa forma, auxiliando na parte ofensiva. No Santos joguei muitas vezes dessa maneira, até mesmo como lateral-esquerdo. Tive a felicidade de ajudar nessa partida e conquistamos mais um grande resultado - analisou.
Vivendo grande momento no futebol francês, Luan Peres não esconde o desejo de receber uma oportunidade de representar a seleção brasileira. Presente em 32 dos 36 jogos do Olympique no campeonato francês, o zagueiro é peça fundamental no sistema defensivo de Sampaoli.
- Todo jogador sonha em defender o seu país em algum momento. Acredito que estou vivendo a melhor fase da minha carreira e acredito muito que um dia essa oportunidade pode chegar. Essa é a minha segunda passagem no futebol europeu e se tivesse essa chance, estaria pronto para representar a seleção - finalizou o jogador, que acumula 48 jogos oficiais pelo Olympique, com 24 vitórias, 14 empates e apenas 10 derrotas.
Dono da segunda melhor defesa da Ligue 1 com apenas 36 gols sofridos, o Olympique enfrenta o Rennes, fora de casa, no próximo sábado (14), e fecha sua participação contra o Strasbourg, diante dos seus torcedores, no dia 21 de maio.
Crédito: LuanPerescelebraboafasenoOlympiquedeMarselha(Foto:Divulgação/OlympiquedeMarseille

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