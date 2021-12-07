Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em grande fase na Arábia, Chamusca vence prêmio de melhor do mês pela segunda vez consecutiva
futebol

Em grande fase na Arábia, Chamusca vence prêmio de melhor do mês pela segunda vez consecutiva

Treinador brasileiro faz boa campanha com o clube saudita, que ocupa a vice-liderança da Liga Nacional e está nas oitavas de final da Copa do Rei...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 12:12

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:12

O momento do técnico Péricles Chamusca à frente da equipe do Al-Shabab, na Arábia Saudita, não poderia ser melhor. Invicto no comando do clube há oito jogos, sem levar gols há seis e atualmente na vice-liderança da Liga Nacional, o treinador brasileiro tem revertido a ótima fase em prêmios pessoais: pela segunda vez consecutiva, Chamusca foi eleito como o melhor técnico do mês pela organização da Liga.O treinador brasileiro, que já havia sido eleito também em outubro e foi anunciado no último domingo como vencedor também em novembro. Neste período de dois meses, o Al-Shabab disputou sete partidas, não perdendo nenhuma.
- Esse momento é muito bom, pela premiação, claro, que é importante, mas o conceito que existe hoje no Shabab é o mais relevante. Temos um time hoje que vai brigar pelo título, pelo futebol que está apresentando, a qualidade mesmo, um futebol vistoso, técnico, um time que joga com qualidade. Isso tem sido muito ressaltado aqui. E essa premiação consecutiva é reflexo destes bons jogos que a gente vem fazendo.
- Temos um ótimo retrospecto de números, uma equipe que está invicta há oito jogos, seis jogos sem levar gols, ataque mais positivo da competição. Então tem muita qualidade sendo ressaltada pela equipe neste momento.
Péricles Chamusca chegou ao Al-Shabab no início deste temporada na Arábia após um grande trabalho também realizado no Al-Faisaly, onde após três anos no comando do clube, o brasileiro conquistou a Copa do Rei Saudita, primeiro título da história do Faisaly.
Crédito: PériclesChamuscatemtidoboasequêncianaArábiaSaudita(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados