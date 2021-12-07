Em grande fase na Arábia, Chamusca vence prêmio de melhor do mês pela segunda vez consecutiva

O momento do técnico Péricles Chamusca à frente da equipe do Al-Shabab, na Arábia Saudita, não poderia ser melhor. Invicto no comando do clube há oito jogos, sem levar gols há seis e atualmente na vice-liderança da Liga Nacional, o treinador brasileiro tem revertido a ótima fase em prêmios pessoais: pela segunda vez consecutiva, Chamusca foi eleito como o melhor técnico do mês pela organização da Liga.O treinador brasileiro, que já havia sido eleito também em outubro e foi anunciado no último domingo como vencedor também em novembro. Neste período de dois meses, o Al-Shabab disputou sete partidas, não perdendo nenhuma.

- Esse momento é muito bom, pela premiação, claro, que é importante, mas o conceito que existe hoje no Shabab é o mais relevante. Temos um time hoje que vai brigar pelo título, pelo futebol que está apresentando, a qualidade mesmo, um futebol vistoso, técnico, um time que joga com qualidade. Isso tem sido muito ressaltado aqui. E essa premiação consecutiva é reflexo destes bons jogos que a gente vem fazendo.

- Temos um ótimo retrospecto de números, uma equipe que está invicta há oito jogos, seis jogos sem levar gols, ataque mais positivo da competição. Então tem muita qualidade sendo ressaltada pela equipe neste momento.

Péricles Chamusca chegou ao Al-Shabab no início deste temporada na Arábia após um grande trabalho também realizado no Al-Faisaly, onde após três anos no comando do clube, o brasileiro conquistou a Copa do Rei Saudita, primeiro título da história do Faisaly.